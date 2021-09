Emily VanCamp quitte The Resident après 4 saisons

News Séries

2021 - NBC

Une autre employée de Chastain Park part.

Emily VanCamp, qui jouait dans la série depuis son premier épisode en 2018, quitte The Resident avant le début de la saison 5.



Les circonstances entourant ce départ n'ont pas été révélées, mais l'actrice a annoncé plus tôt ce mois-ci, à la surprise des fans, qu'elle et son mari ont récemment accueilli leur fille, Iris.



VanCamp a fait ses débuts dans le rôle de l'infirmière praticienne Nic Kevin dans le series premiere de janvier 2018, son personnage devenant l'intérêt amoureux du personnage principal Conrad Hawkins, interprété par Matt Czuchry. Les personnages se sont finalement mariés dans le season premiere de la saison 4, et Nic a donné naissance à leur premier enfant dans le season finale émouvant de mai dernier.



Mais les nouveaux teaser pour la saison 5 de The Resident ont donné des indices sur une tragédie potentielle pour Conrad et Nic: Conrad est particulièrement seul sur le poster officiel de la nouvelle saison, et un nouveau trailer nous montre les policiers arriver à la porte de Conrad, sans que l'on voit Nic.





VanCamp est la troisième membre du casting à quitter la série ces derniers mois. Shaunette Wilson , qui jouait la chirurgienne Mina Okafor, a quitté le drame au cours de la saison 4 et Morris Chestnut , qui jouait le neurochirurgien Barrett Cain, apparaîtra beaucoup moins souvent dans la saison 5, après avoir rejoint le drame familial Our Kind of People.

