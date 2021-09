The Sinner: Date, trailer et casting pour la saison 4

News Séries

Un Harry Ambrose relocalisé et nouvellement retraité est témoin d'une tragédie inattendue dans le premier trailer de la saison 4 de The Sinner.

USA Network a annoncé que sa série reviendra dès le mercredi 13 octobre.





Se remettant toujours du traumatisme d'un cas datant d'il y a un an, le désormais retraité Harry Ambrose ( Bill Pullman ) voyage à Hanover Island dans le nord du Maine, pour se remettre avec sa partenaire Sonya (Jessica Hecht). Mais quand une tragédie inattendue survient, impliquant Percy Muldoon (Alice Kremelberg), la fille d'une puissante famille de l'île, Ambrose est recruté pour aider l'enquête. Il se retrouve rapidement plongé dans un mystère entouré de paranoïa qui va transformer cette île touristique endormie, et la vie d'Ambrose. Cindy Cheung , Ronin Wong et Michael Mosley complètent le casting.

