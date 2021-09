En bref: Downton Abbey, The Nevers, Reservation Dogs...

News Séries

Seriesaddict.fr le 09/09/2021 à 09h56 par Amelie Brillet | En bref | 0

2021 - Paramount Network

Petit tour de l'actualité séries à ne pas manquer !

ANNULATION

PROGRAMMATION

RENOUVELLEMENT

TRAILER

: Le dernier spin-off de Law & Order ne deviendra pas une série NBC après tout. La série avait reçu une commande d'une saison en mai dernier. The Republic of Sarah : CW a annulé sa série après seulement une saison. Le season finale du 6 septembre sert donc de series finale. Guilty Party : La série d'une demie heure de Paramount+ avec Kate Beckinsale débutera le jeudi 14 octobre. Downton Abbey : La diffusion du film a été décalée, passant du 22 décembre 2021 au 18 mars 2022. Tacoma FD : La série reviendra pour sa saison 3 le jeudi 16 septembre. The Nevers : La saison 1B sera diffusée en 2022. La production a commencé le mois dernier, Philippa Goslett conservant sa fonction de showrunner. iCarly : Paramount+ a renouvelé sa série pour une saison 2. Bridge and Tunnel : La dramédie d'une demi-heure d'Epix aura droit à une saison 2, diffusée en 2022. Big Shots : La dramédie de Disney+ a été renouvelée pour une saison 2, dont la production débutera en 2022. Reservation Dogs : la série de FX on Hulu a renouvelé sa série pour une saison 2, après seulement 5 épisodes diffusés. La saison 2 sera lancée en 2022. Creepshow : Shudder a dévoilé un trailer pour la saison 3 de son anthologie d'horreur, qui débutera le jeudi 23 septembre. Au casting, Michael Rooker, James Remar, Johnathon Schaech, Reid Scott, Hannah Fierman, King Bach et Ethan Embry: Yellowstone (2018) : La série de Paramount Network, qui reviendra le dimanche 7 novembre avec un double épisode, a dévoilé un trailer pour sa saison 4:

Source : TV Line