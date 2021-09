Mayor of Kingstown: Date et trailer pour le drame avec Jeremy Renner et Kyle Chandler

News Séries

2021 - Paramount +

Paramount+ a dévoilé une date et un trailer pour Mayor of Kingstown, sa nouvelle série menée par Kyle Chandler et Jeremy Renner.

Dans le nouveau drame des co-créateurs de Yellowstone (2018), Taylor Sheridan et Hugh Dillon, Chandler et Renner son frère, réparateurs, et peut-être bien gangsters.





Mayor of Kingstownet suit la famille McLusky, courtiers à Kingstown dans le Michigan, où le business de l'incarcération est le seul qui fonctionne. Affrontant des thèmes comme le racisme systémique, la corruption et l'inégalité, la série promet d'offrir un regard austère sur l'essai des McLusky de ramener justice et ordre dans une ville qui n'en n'a pas.Le casting est complété par Dianne Wiest Aidan Gillen et Hamish Allan-Headley.