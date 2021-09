Insecure: une date et un teaser pour la cinquième et dernière saison

News Séries

Seriesaddict.fr le 03/09/2021

2021 - HBO

HBO a dévoilé une date de diffusion et un trailer pour l cinquième et dernière saison de sa comédie Insecure.

Les derniers épisodes de la comédie d'Issa Rae débuteront le dimanche 24 octobre. La saison 5 comptera 10 épisodes au total.





Issa Rae (Issa), Yvonne Orji (Molly), Jay Ellis (Lawrence), Natasha Rothwell (Kelli), Amanda Seales (Tiffany) et Courtney Taylor (Sequoia) seront tous de retour pour la dernière saison, qui continuera à suivre les personnages alors qu'ils évoluent dans leurs relations, anciennes et nouvelles, essayant de comprendre ce qu'elles amènent avec elle dans cette nouvelle phase de leurs vies.Selon Rae, qui est aussi co-créatrice de la série avec Penny Prentice, a déclaré que le plan avait toujours été de raconter l'histoire en cinq saisons, ce qui a été possible grâce au soutien de HBO, et des téléspectateurs.

