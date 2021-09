Dickinson prendra fin avec sa saison 3: découvrez la date et le trailer

News Séries

Seriesaddict.fr le 03/09/2021

Tout les grands poèmes prennent fin, et c'est aussi le cas de Dickinson: la troisième saison à venir de la comédie littéraire d'Apple TV+ sera la dernière.

On y retrouvera Emily Dickinson (jouée par Hailee Steinfeld), qui comprendra que sa période la plus productive en tant qu'artiste tombe en pleine guerre civile américaine, et une bataille tout aussi féroce qui divise sa propre famille.Cette saison accueillera Billy Eichner dans le rôle de Walt Whitman, et Chloe Fineman dans celui de Sylvia Plath.Alena Smith, la créatrice de la série, a déclaré qu'elle avait toujours voulu trois saisons pour raconter l'histoire de la poétesse d'une façon inédite. C'est toujours plus satisfaisant pour les téléspectateurs quand une série prend fin de la manière décidée par ses auteurs!