The Wheel of Time: date et trailer pour l'adaptation d'Amazon Prime

03/09/2021

Amazon Prime a dévoilé le premier trailer rempli d'action pour son adaptation de The Wheel of Time.

La série, déjà renouvelée pour une saison 2, débutera le vendredi 19 novembre avec trois épisodes, les épisodes suivants étant diffusés de manière hebdomadaire, menant à un season finale le 24 décembre.





Basée sur les romans fantastiques de Robert Jordan, The Wheel of Time se déroule dans un monde épique et tentaculaire où la magie existe, mais où seules certaines femmes sont autorisées à l'utiliser. L'histoire suit Moiraine ( Rosamund Pike ), membre de la super puissante organisation uniquement féminine appelée Aes Sedai, alors qu'elle arrive dans la petite ville de Two Rivers. Là, elle embarque pour un dangereux voyage autour du monde avec cinq hommes et femmes, l'un d'entre eux devant devenir, selon la prophétie, le Dragon Reborn, qui sauvera ou détruira l'humanité.Le grand casting inclut aussi Sophie Okonedo Peter Franzen , Clare Perkins, Daniel Henney Zoe Robins et Josha Stradowski

