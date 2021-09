Sex Education: le trailer pour de la saison 3 tease le rapprochement entre Otis et Maeve

News Séries

Seriesaddict.fr le 08/09/2021 à 15h26 par Amelie Brillet | Divers | 0

2021 - Netflix

Netflix a diffusé un trailer pour la saison 3 de sa série Sex Education.

Le teaser de la comédie, qui revient pour sa saison 3 dès le vendredi 17 septembre, nous offre un aperçu de ce que devient l'amitié entre Otis et Maeve, après la confession d'Otis à Maeve sur ses sentiments, à la fin de la saison 2... message qu'elle n'a jamais reçu, puisque son voisin Isaac l'a effacé sans qu'elle le sache.





Et si le teaser commence de manière un peu distante, il semblerait que les deux personnages soient amenés à se rapprocher.Du côté des autres personnages, on voit Eric et Adam explorer de nouveaux aspects de leur relation naissante, Jackson avoir son propre crush, et le premier vrai aperçu de nouveaux personnages joués par Jemima Kirke, Jason Isaacs et Dua Saleh.