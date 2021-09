On My Block: une date pour la quatrième et dernière saison

News Séries

Netflix a dévoilé la date de la saison 4 de sa série On My Block, qui sera aussi la dernière.

La quatrième saison de la comédie adolescente de Netflix sera diffusée dès le lundi 4 octobre prochain.



Co-créée par Lauren Iungerich, Eddie Gonzalez et Jeremy Haft, On My Block suivait à la base Monse, Ruby, Jamal et Cesar, quatre amis qui naviguaient à travers le triomphe, la douleur et la nouveauté du lycée, dans un quartier sensible.

Dans la saison 2, après une tragédie et une découverte choquante, les amis se sont soutenus comme jamais auparavant. Dans la saison 3, les enjeux sont devenus encore plus importants.





La saison 4 conclura l'histoire des enfants en 10 épisodes, qui reprendront deux ans plus tard, chacun ayant pris son propre chemin. Mais quand un secret est révélé, ils comprennent qu'ils ne peuvent pas échapper à leur passé et qu'ils auront besoin d'être soudés pour survivre.

