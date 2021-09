Good Trouble renouvelée pour une saison 4

News Séries

Seriesaddict.fr le 10/09/2021 à 12h30 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2021 - Freeform

Freeform a renouvelé son spin-off de The Fosters pour une saison 4.

Good Trouble aura bien une quatrième saison.





La chaîne câblée a annoncé la nouvelle juste après le season finale de la saison 3 qui a vu Callie remettre en question sa décision de travailler pour un avocat de la défense, tout en ayant le coeur brisé après sa tupture avec Gael qui a préféré se concentrer sur son rôle de père.Pendant ce temps, Mariana a fait équipe avec le Fight Club de filles pour faire tomber une application de beauté rivale qui avait volé son pitch.La saison 4 pourrait apporter de nouveaux personnages. Il y aura beaucoup d'histoires d'amour; on va suivre la grossesse l'histoire entre Gael et Isabella, et on verra Mariana et son Fight Club essayer de lancer leur application.

Source : TV Line