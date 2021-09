Midnight Mass: Un trailer pour la mini-série horrifique

News Séries

14/09/2021

2021 - Netflix

Netflix a dévoilé un trailer pour sa nouvelle mini-série horrifique, Midnight Mass.

La mini-série de sept épisodes créée par Mike Flanagan, à qui l'on doit déjà The Haunting of Hill House et The Haunting of Bly Manor, sera diffusée à partir du vendredi 24 septembre.





Midnight Mass se déroule sur Crocket Island, une petite communauté insulaire éloignée dont les divisions préexistantes sont amplifiées par le retour d'un jeune homme disgracié ( Zach Gilford ) et l'arrivée d'un prêtre charismatique ( Hamish Linklater ). Après l'arrivée du père Paul, des événements bizarres et apparemment miraculeux commencent à prendre place, ravivant la ferveur religieuse dans la communauté. Mais à quel prix ?Le casting est complété par Kate Siegel Michael Trucco et Kristin Lehman