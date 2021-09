Gossip Girl renouvelée pour une saison 2

News Séries

Seriesaddict.fr le 10/09/2021

2021 - HBO Max

HBO Max a renouvelé son reboot de Gossip Girl pour une seconde saison.

Le renouvellement intervient moins d'un mois après le finale de mi-saison de Gossip Girl, qui a été diffusé le 12 août dernier. Les six épisodes restant seront diffusés à partir de novembre.





Le reboot, développé par l'auteur et producteur de la série originale Joshua Safran, prend à nouveau place à New York dans 'Upper East Side, où une nouvelle génération d'adolescents fréquentant une école privée est introduite.Gossip Girl met en scène Jordan Alexander Savannah Lee Smith et Jason Gotay

Source : TV Line