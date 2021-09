Star Trek: Picard renouvelée pour une saison 3

News Séries

Seriesaddict.fr le 13/09/2021 à 09h10 par Amelie Brillet

2021 - Paramount +

Que de bonnes nouvelles pour Star Trek: Picard!

Le spin-off de Star Trek a officiellement été renouvelé pour une saison 3! On a aussi, enfin, un mois de diffusion pour la saison 2: Star Trek: Picard reviendra en février 2022 sur Paramount+. Et si ce n'était pas suffisant, on a même un trailer de ce qui nous attend dans la saison à venir:





On peut y voir la nouvelle addition au casting, Annie Wersching qui joue Borg Queen.Le trailer nous montre Jean-luc Picard ( Patrick Stewart ) rencontrer son vieil ennemi/ami, god Q ( John de Lancie ), qui l'envoie dans une timeline alternative, un monde dystopique cauchemardesque.Jean-luc va donc retourner dans le passer, pour "soigner le futur".

Source : TV Line