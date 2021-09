One of Us Is Lying: une date et un trailer pour la série à mystère de Peacock

News Séries

Seriesaddict.fr le 14/09/2021 à 15h39 par Amelie Brillet

2021 - Peacock

N'importe qui pourrait être le tueur, et pas seulement les quatre élèves qui ont été collés avec la victime, dans la nouvelle série sur un meurtre à résoudre adolescente, One of us is Lying.

Le service de streaming a dévoilé un trailer pour la série basée sur le bestseller du même nom de Karen M. McManus, qui sera diffusée à partir du 7 octobre. La saison de 8 épisodes sera diffusée en trois semaines, avec de nouveaux épisodes tous les jeudis.





Décrite comme The Breakfast Club rencontre I Know What you did Last Summer, One of Us Is Lying nous présente le narrateur/victime Simon ( Mark McKenna ). Il a été collé avec quatre autre lycéens, qui sont suspectés de l'avoir empoisonné. Le cerveau Bronwyn ( Marianly Tejada ); le criminel, Nate ( Cooper van Grootel ); la princesse, Addy ( Annalisa Cochrane ); et le sportif populaire, Cooper ( Chibuikem Uche ).