Narcos: Mexico prendra fin avec sa saison 3, qui a une date de diffusion et un trailer

14/09/2021

2021 - Netflix

La saison 3 de Narcos: Mexico sera la dernière. Mais Netflix a aussi annoncé une date de diffusion pour la dernière saison de sa série, ainsi qu'un trailer.

C'est bientôt la fin de Narcos: Mexico, mais ça n'empêchera pas Amado, El Chapo et le reste des cartels d'amener de l'action pour le retour de la série, le vendredi 5 novembre prochain.





Dans le teaser, on voit les premières images de la saison à venir, alors que la guerre éclate après l'éclatement de l'empire de Felix. Le conflit est décrit par le narrateur comme une guerre qui allait changer le Mexique et le trafic de drogue pour toujours.Selon Netflix, la saison 3 se déroulera dans les années 90, quand la globalisation du business de la drogue a commencé. Cette dernière saison introduira trois nouveaux personnages. Luis Gerardo Méndez jouera Victor Tapia, un policier de Juarez avec un dilemme moral; Luisa Rubino jouera Andrea Nunez, une jeune idéaliste et ambitieuse journaliste dont la mission d'exposer la corruption l'amène à une histoire encore plus grande qu'elle ne le pensait, et Alberto Guerra jouera Ismael “El Mayo” Zambada,, un trafiquant de drogue indépendant qui a silencieusement un pas d'avance sur tous les autres.De retour dans la série, on retrouvera Scoot McNairy Jose Maria Yazpik , Alfonso Dosal, Mayra Hermosillo, Matt Letscher , Manuel Masalva, Alejandro Edda et Gorka Lasaosa.

