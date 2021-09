Only murders in the building renouvelée pour une saison 2

News Séries

Il semblerait que Charles, Oliver et Mabel vont avoir un autre cas à résoudre. Hulu a renouvelé sa série acclamée par la critique, Only Murders in the Building, pour une saison 2.

Selon Hulu Only Murders in the Building, qui met en scène Steve Martin, Martin Short et Selena Gomez, a débuté comme la comédie originale la plus regardée le premier jour de sa diffusion.





La série suit trois étrangers partageant la même obsession pour le true crime et qui se retrouvent soudainement au milieu d'un cas. Quand quelqu'un meurt a lieu dans leur immeuble de l'Upper West Side, le trio suspecte un meurtre et emploie son savoir pour enquêter.Martin a co-créé la série aux côtés de Dan Fogelman (This is Us) et John Hoffman (Grace & Frankie).La première saison de Only Murders in the Building se clôturera le

