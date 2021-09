Virgin River renouvelée pour deux saisons supplémentaires

News Séries

Seriesaddict.fr le 21/09/2021

2021 - Netflix

Netflix vient de renouveler Virgin River pour deux saisons supplémentaires.

Le drame romantique reviendra pour des saisons 4 et 5.





Basée sur la série littéraire du même nom de Robyn Carr, Virgin River a débuté en décembre 2019. Sa seconde saison a suivi en novembre 2020, et sa troisième en juillet 2021.The waters of Virgin River will continue to flow at Netflix. The streamer (tee hee!) has renewed the romantic drama for Seasons 4 and 5, USA Today reports.La série met en scène Alexandra Breckenridge Tim Matheson , Benjamin Hollingsworth, Grayson Gurnsey, Sarah Dugdale, Zibby Allen et Marco Grazzini

