The Outpost annulée après 4 saisons, le series finale diffusé en octobre

le 23/09/2021 par Amelie Brillet

Le voyage de Talon touche à sa fin.

Le series finale de The Outpost sera diffusé le jeudi 7 octobre.





Ce que la CW a nommé la seconde partie de la saison 3, mais qui est connu ailleurs comme la saison 4 a commencé sa diffusion le 15 juillet avec 450 000 spectateurs et un taux de 0.05. Les audiences sont restées stables au cours des neuf épisodes diffusés.La série suit Talon, la seule survivante d'une race appelée Blackbloods. Des années après la destruction de son village par un gang de violents mercenaires, Talon voyage jusqu'à une forteresse sans lois, tout au bout du monde civilisé, en traquant les ceux qui ont tué sa famille. Sur le chemin, Talon découvre qu'elle possède un pouvoir surnaturel extraordinaire et mystérieux qu'elle doit apprendre à contrôler pour se sauver, et défendre le monde contre un dictateur fanatique religieux.The Outpost met en scène Jessica Green (Talon), Jake Stormoen (Captain Garret Spears), Anand Desai-Barochia (Janzo), Aaron Fontaine (Tobin), Reece Ritchie (Zed), Izuka Hoyle (Wren), Adam Johnson (Munt) et Georgia May Foote (Falista).

