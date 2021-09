Power Book II: Ghost: une date pour la saison 2

News Séries

Seriesaddict.fr le 22/09/2021 à 20h30 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2021 - Starz

Starz a dévoilé la date de diffusion et un teaser pour la saison 2 de Power Book II: Ghost.

Le spin-off démarrera sa seconde saison le dimanche 21 novembre.





La saison 2 de Power Book II: Ghost verra Tariq St. Patrick ( Michael Rainey Jr. ) toujours en fuite d'un héritage qui le hante. Forcé à prendre la vie de son professeur, Jabari Reynolds, Tariq s'éloigne encore plus de ceux pour qui il s'est battu: sa famille.Avec sa mère en protection pour témoins, Tariq sait qu'il doit tout sacrifier pour sauver ce qui reste de sa famille. Incapable de le faire seul, il se tourne vers ceux qui ont le pouvoir et l'influence: Davis MacLean ( Method Man ) et son nouveau partenaire Cooper Saxe (Shane Johnson), mais aussi Rashad Tate ( Larenz Tate ). Toutes ces options viennent avec un prix à payer, donc le business avec les Tejadas reprend.