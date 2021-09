Invasion: une date et un trailer pour la nouvelle série d'Apple TV+

News Séries

Seriesaddict.fr le 24/09/2021 à 16h20 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2021 - Apple TV+

Apple TV+ a dévoilé une date et un trailer pour sa nouvelle série de science-fiction, Invasion.

La première saison de 10 épisodes d'Invasion se déroulera sur de multiples continents. Créée par Simon Kinberg et David Weil, la série suit une invasion alien depuis plusieurs perspectives à travers le monde.





Le casting inclut Sam Neil dans le rôle du sheriff John Bell Tyson, un homme de loi expérimenté et rural presque à la retraite; Shamier Anderson dans le rôle de Trevante Ward, un soldat stationné en Afghanistan; Golshifteh Farahani dans le rôle d'Aneesha Malik, une immigrée syrienne de première génération, femme et mère vivant à Long Island, et Firas Nassar dans le rôle de son mari et homme d'affaire Ahmed; et Shioli Kutsuna dans le rôle de Mitsuki, agent de contrôle de mission dans le programme spatial JASA japonais.

