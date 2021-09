Claws: une date et un trailer pour la quatrième et dernière saison

News Séries

TNT a enfin annoncé une date de diffusion pour la quatrième et dernière saison de sa série Claws.

Claws n'a pas diffusé de nouvel épisode depuis plus de deux ans, mais nous allons enfin retrouver le gang: la quatrième et dernière saison débutera le dimanche 26 décembre.





Pour récompenser notre patience, TNT a aussi dévoilé ce teser pour la nouvelle saison, et il semblerait que Claws revient aux basiques. Desna a recommencé à arnaquer le boss du crime Uncle Daddy (Dean Norris), et à construire son propre empire de la drogue. Reste à savoir si Quiet Ann est du côté d'Uncle Daddy ou pas.Dans la saison 3, Desna et son équipe ont géré un casino en éloignant ses propriétaires excentriques, Mac et Melba Lovestone. Dans le finale, Desna est restée en Floride avec son frère Dean, alors que Roller s'est enfuie pour la Havane pour éviter une inculpation de meurtre, et Quiet Ann a mis le feu au casino pour se venger du tueur d'Arlene.

