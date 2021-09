News Séries

Seriesaddict.fr le 24/09/2021 à 18h33 par Amelie Brillet

2021 - Hulu

The Orville se prépare enfin (presque) pour sa prochaine mission, sur Hulu.

Le service de streaming a annoncé que la saison 3 de la série d'aventure spatiale, qui s'appelle maintenant The Orville: New Horizons, débutera le jeudi 10 mars 2022, soit presque trois ans après la fin de sa seconde saison sur FOX.





Le casting de retour inclut le créateur de la série/capitaine Orville Seth MacFarlane Jessica Szohr , Penny Johnson Jerald, Scott Grimes Mark Jackson et Chad L. Coleman . Norm Macdonald, récemment décédé, pourra à nouveau être entendu dans le rôle du lieutenant Gelatin Yaphit.De nouvelles additions ont aussi été faites: Anne Winters jouera Charly Burke, et Eliza Taylor apparaitra en guest.Si les deux premières saisons de The Orville ont été diffusées sur FOX, il a été annoncé en juillet 2019 que la série déménagerait sur Hulu pour sa saison 3, et que de nouveaux épisodes n'arriveraient pas avant "fin 2020". Quelques mois plus tard, la pandémie a frappé, allongeant encore le délai.

Source : TV Line