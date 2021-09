Derry Girls: la saison 3 sera la dernière

News Séries

Seriesaddict.fr le 24/09/2021 à 18h44 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2021 - Netflix

Derry Girls touche à sa fin.

La créatrice de la série, Lisa McGee, a confirmé que la saison 3, longuement repoussée, serait la dernière de la comédie.



McGee a annoncé que le plan avait toujours été de dire au revoir après trois saisons. Elle a expliqué de Derry Girls était une comédie adolescente sur cinq ado ridicules qui lentement, très lentement, commencent à devenir adulte. Autour d'elles les choses changent aussi puisque l'Irlande du Nord entre dans une phase avec plus d'espoir.



Située au milieu du conflit politique en Irlande du Nord à la fin des années 90, la comédie suit cinq étudiantes d'une école catholique qui font face aux "challenges universels de l'adolescence". Le casting compte Saoirse-Monica Jackson, Louisa Harland, Nicola Coughlan, Jamie-Lee O’Donnell et Dylan Llewellyn.



Le tournage de la troisième et dernière saison n'a pas encore commencé.

Source : TV Line