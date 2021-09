Teen Wolf: Paramount + commande un film, avec le casting original

News Séries

27/09/2021

Paramount+ a commandé un film revival de Teen Wolf!

Le casting original s'apprête à revenir pour un film Teen Wolf. Le créateur de la série, Jeff Davis, développe aussi une nouvelle série dans l'univers de Teen Wolf, appelée Wolf Pack. MTV Studios produit les deux projets.



Tyler Posey a été confirmé, les autres acteurs sont encore en cours de négociations, mais les choses s'annoncent bien pour les fans de la série, qui auront le droit à un film !





, une pleine lune s'élève à Beacon Hills et avec elle, une entité maléfique a émergé. Les loups hurlent à nouveau, appelant les Banshees, les coyotes-garous, Hellhounds, Kitsunes, et tous les autres shapeshifters dans la nuit. Mais seul un loup-garou comme Scott McCall, plus adolescent mais toujours alpha, peut rassembler de nouveaux alliés et réunir ses amis de confiance pour se battre contre ce qui pourrait être l'ennemi le plus puissant et le plus mortel auquel ils n'aient jamais été confrontés.quant à elle, se base sur la série de romans d'Edo Van Belkom. Elle suit un adolescent et une aolescente dont les vies sont changées pour toujours quand un feu en Californie réveille une créature surnaturelle terrifiante et le conduit à attaquer un bouchon situé juste en bas des collines en feu. Blessés dans le chaos, le garçon et la fille se retrouvent mystérieusement attirés l'un vers l'autre et deux autres adolescents, adoptés 16 ans plus tôt par un ranger, après un autre mystérieux incendie. Alors que la pleine lune s'élève, les quatre adolescents s'unissent pour découvrir le secret qui les connecte - la morsure et le sang d'un loup-garou.Teen Wolf a été diffusée pendant six saisons, entre 2011 et 2017 sur MTV.