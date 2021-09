The Witcher renouvelée pour une saison 3, un trailer pour la saison 2

News Séries

Seriesaddict.fr le 27/09/2021 à 14h10 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2021 - Netflix

Netflix a renouvelé sa série The Witcher pour une saison 3, et nous donne un aperçu de sa seconde saison!

Double bonne nouvelle! The Witcher a de beaux jours devant elle et pourrait s'étendre autant que la saga elle-même, puisqu'elle vient d'être renouvelée pour une saison 3, des mois avant le début de sa seconde saison.



Le service de streaming a aussi dévoilé un trailer pour la saison 2 a aussi été dévoilé:





Il a aussi été annoncé qu'un second film anime, et une nouvelle série pour les enfants et la famille, sont en projet.Basée sur les romans d'Andrzej Sapkowski, The Witcher met en scène Henry Cavill dans le rôle de Geralt of Rivia, un chasseur de monstres solitaire qui lutte pour trouver sa place dans le monde quand le destin l'unit à une puissante sorcière et une jeune princesse, avec lesquelles il arpente un continent de plus en plus volatile.presque deux ans après la diffusion de la saison 1. Netflix a déjà dévoilé 7 titres d'épisodes, le dernier restant secret à ce jour: “A Grain of Truth,” “Kaer Morhen,” “What Is Lost,” “Redanian Intelligence,” “Turn Your Back,” “Dear Friend” et “Voleth Meir.”

Source : TV Line