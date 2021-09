The Crown: la saison 5 pour fin 2022, la reine (Imelda Staunton) a un message pour nous

News Séries

27/09/2021

2021 - Netflix

Netflix nous offre les premières images de la saison 5 de The Crown.

Imelda Staunton prend le rôle de la Reine Elizabeth II, succédant à Claire Foy et Olivia Colman. Dans une vidéo, Stauton a offert ses salutations depuis les décors du drame royal.









On va encore devoir attendre un moment avant de voir Staunton prendre le trône, puisque Netflix a annoncé que la saison 5 reviendrait en novembre... 2022, soit deux ans après la saison 4. Elle ne sera donc pas éligible aux Emmy l'an prochain, ce qui doit faire des heureux.



The Crown vient de faire un triomphe aux derniers Emmys, remportant un total de 11 récompenses, dont le meilleur drame, la meilleure actrice pour Colman, le meilleur acteur pour Josh O'Connor (le Pince Charles), le meilleur second rôle féminin pour Gillian Anderson (Margaret Thatcher) et le meilleur second rôle masculin pour Tobias Menzies (Prince Philip).



Comme le veut la tradition, la saison 5 revoit entièrement son casting, puisque la saison couvrira une ère plus récente de la vie de la reine. Aux côtés de Staunton dans le rôle principal, le nouveau casting comprendra Jonathan Pryce dans le rôle du prince Philip, Lesley Manville jouera la princesse Margaret, Dominic West occupera le rôle du prince Charles, Elizabeth Debicki dans le rôle de la princesse Diana et Jonny Lee Miller dans celui du premier ministre John Major.

Source : TV Line