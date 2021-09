Emily in Paris: une date et un teaser pour la saison 2

News Séries

Seriesaddict.fr le 27/09/2021 à 15h00 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2021 - Netflix

Netflix a dévoilé ne date et un trailer pour la saison 2 de sa série Emily in Paris.

Les aventures d'Emily In Paris se poursuivront au retour de la saison 2, le mercredi 22 décembre. La nouvelle saison comportera 10 épisodes.





La saison 2 introduira un nouvel intérêt amoureux, Alfie (Lucien Laviscount), décrit comme un sarcastique et charmant cynique qui refuse de parler français ou de s'immerger dans la culture française. Emily et lui ont une relation antagoniste, qui va évoluer rapidement.En plus de Lily Collins dans le rôle titre, d'autres acteurs seront de retour: Lucas Bravo (Gabriel), Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau), Ashley Park (Mindy), Samuel Arnold (Luc), Bruno Gouery (Julien), Camille Razat (Cami) et William Abadie (Antoine Lambert). Laviscount, Kate Walsh (Madeline), Jeremy O. Harris (Gregory Elliott Dupree) et Arnaud Binard (Laurent G) seront récurrents.

Source : TV Line