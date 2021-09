Cobra Kai: une date et un teaser pour la saison 4

News Séries

Netflix a dévoilé une date de diffusion et un teaser pour la saison 4 de sa série Cobra Kai.

Annulez vos plans du nouvel an, la saison 4 de Cobra Kai sera diffusée dès le vendredi 31 décembre.





En plus de la date, le service de streaming a dévoilé ce teaser de la nouvelle saison, et il est plein de poings volants et de cathchphrases, alors que les dojos, désormais liés de Johnny et Daniel se préparent au tournoi All Valley. Mais ils ne sont pas le seul partenariat en ville: on peut aussi voir les premières images de Terry Silver (Thomas Ian Griffith), de retour dans l'action dans le rôle de Terry Silver (Thomas Ian Griffith).

