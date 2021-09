Sex Education renouvelée pour une saison 4

News Séries

Seriesaddict.fr le 27/09/2021 à 11h19 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2021 - Netflix

Netflix vient de renouveler sa série Sex Education pour une saison 4!

Si le destin de Moordale High est en question, ce n'est pas le cas de Sex Education! Le service de streaming a annoncé la bonne nouvelle lors de son événement global Tudum.





La dramédie suit les difficultés sexuelles et les drames d'une classe d'un lycée anglais. Dans la saison 3, dont la diffusion a débuté le 17 septembre dernier, la clinique menée par Otis et Maeve devient inexistante, même chose pour leur amitié. A la fin de la saison 3 le lycée, trop plein de sexe, a été fermé. Maeve quant à elle est partie étudier est partie étudier en Amérique, juste après qu'elle et Otis se soient avoués leurs sentiements l'un pour l'autre.

Source : TV Line