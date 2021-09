Ozark: premières images sanglantes de la dernière saison

News Séries

Seriesaddict.fr le 27/09/2021 à 15h21 par Amelie Brillet | Divers | 0

2021 - Netflix

Ozark ne partira pas silencieusement.

Les premières images de la quatrième et dernière saison du thriller ont été dévoilées et, à les croire, Wendy et Marty sont encore sous le choc après les événements de la fin de la saison 3, où Navarro a fait exploser la tête d'Helen sous leurs yeux.







La saison 4 d'Ozark sera diffusée en deux parties de 7 épisodes chacune, qui seront toutes les deux diffusées en 2022 (la première partie, qui devait arriver cette année, a été repoussée).



Côté casting, Alfonso Herrera jouera le nouveau méchant de la saison, un membre encore inconnu de la famille Navarro qui oscille entre être obéissant, et comploter pour prendre le contrôle du cartel de son oncle. Felix Solis (alias Omar Navarro) et Damian Young (Jim Rattelsdorf) seront eux promus au rang de réguliers cette saison.