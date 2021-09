Stranger Things: un teaser pour la saison 4

News Séries

27/09/2021

2021 - Netflix

Stranger Things n'est pas encore de retour mais Netflix a dévoilé un nouveau teaser pour son hit.

La série de science-fiction/horreur des frères Duffer n'a pas été diffusée depuis plus de deux ans, et la saison 4 ne reviendra pas avant 2022. Mais on a au moins le droit à un nouveau teaser:





On a l'occasion d'explorer l'angoissante maison Creel. Dans un flashback, on voit une famille y manger, avant que les lumières ne scintillent, et que les enfants aient l'air morts sur le sol. De retour à notre époque (enfin, les années 80), le gang y entre pour chercher des preuves.En coulisses, la série a fait de gros changements depuis la saison 3. Déjà, au retour de Stranger Things. Brett Gelman , qui joue Murray Bauman et Priah Ferguson, qui joue la sœur de Lucas Erica Sinclair, intègreront le casting régulier. Robert Englund intègrera le castin dans le rôle d'un patient avec des problèmes psychologiques qui sera particulièrement menaçant, et Tom Wlaschiha a été casté dans le rôle d'un Russe qui garde captif Jim Hopper.