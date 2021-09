Sex/Life renouvelée pour une saison 2

News Séries

Netflix

Netflix a renouvelé sa série [[Sex/Life]] pour une saison 2..

Le drame mené par Sarah Shahi aura droit à une seconde saison.





En plus de Shahi, les réguliers Mike Vogel (Cooper Connelly), Adam Demos (Brad Simon) et Margaret Odette (Sasha Snow) reviendront pour la seconde saison, qui sera une nouvelle fois filmée à Toronto.Créée par Stacy Rukeyser et inspirée des mémoires de B.B. Easton, 44 chapters about 4 men, Sex/Life met en scène Shahi dans le rôle de Billie Connelly, une épouse et mère qui commence à se sentir nostalgique de son passé où elle avait l'esprit libre, et commence à tenir un journal, et à fantasmer sur ses exploits passionnés avec un ex petit ami dont elle ne s'est jamais remise.Dans le season finale (spoilers), Billie a d'abord décidé de se réconcilier avec son mari, pensant que la vie de quartier qu'ils avaient construit lui suffisait, avant de changer d'avis à la dernière minute et de retourner vers son ex Brad, même si Brad n'a pas répondu à l'idée de Billie pour un futur commun avant la fin de l'épisode.Concernant cette fin, Rukeyser avait expliqué que c'était censé être une réalisation choquante pour Billie. Elle aime ses enfants, mais elle est dans ce monde avec d'autres parents qui semblent comblés par ce monde uniquement, et ce n'est pas assez pour elle. Il y a une autre part chez ellen plus sexuel, libre et sauvage, qu'elle veut explorer.

