The Boys: Amazon commande un spin-off

Seriesaddict.fr le 28/09/2021 à 12h43 par Amelie Brillet | Agenda | 0

The Boys s'inscrit officiellement à la fac! Amazon Prime Video a commandé un spin-off qui se déroulera dans une université pour supes.

Décrite comme moitié série à la fac, moitié Hunger Games mais avec tout le cœur, la satire et le croustillant de The Boys, le spin-off sans titre prendra place dans une université réservée aux jeunes adultes dotés de pouvoirs, alias Supes, et est tenu par Vought International.



Le spin-off sera irrévérencieux et pas réservé à un jeune publique, et explorera la vie de supes compétitifs et remplis d'hormones alors qu'ils repoussent leurs limites physiques, sexuelles et morales pour décrocher les meilleurs contrats dans les meilleures villes.



Le casting inclut Jaz Sinclair, Lizze Broadway, Shane Paul McGhie, Aimee Carrero, Reina Hardestry et Maddie Phillips.

Source : TV Line