Big Mouth: Une date pour la saison 5

Seriesaddict.fr le 28/09/2021 à 13h06 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2021 - Netflix

Netflix a dévoilé la date de diffusion pour la saison 5 de sa série Big Mouth.

La géniale comédie animée sera diffusée le vendredi 5 novembre.



Les guest de la saison incluent Kyle Goodman, Keke Palmer et Pamela Adlon. Goodman et Palmer seront réguliers dans le spin-off Human Ressources, et Adlon y participera aussi en tant que guest.



Le service de streaming a aussi dévoilé un nouveau poster pour la saison, avec les poings de Maury arborant de nouveaux tatouages:





Source : Deadline