The Mysterious Benedict Society renouvelée pour une saison 2

le 29/09/2021

2021 - Disney +

The Mysterious Benedict Society ne va pas se séparer de si tôt. Disney + a renouvelé son adaptation menée par Tony Hale pour une saison 2.

Basée sur la série romanesque de bestsellers de Trenton Lee Stewart, la série suit quatre orphelins doués, Reynie (Mystic Inscho), Sticky (Seth Carr), Kate (Emmy DeOliveira) et Constance (Marta Kessler) qui sont "recrutés" par l'étrange Mr. Benedict pour une dangereuse mission pour sauver le monde d'une crise globale appelée "The Emergency".





Ensemble, ils doivent infiltrer le mystérieux institut L.I.V.E. pour découvrir la vérité derrière la crise. Quand le chef, le sophistiqué Dr. Curtain semble être à l'origine de cette panique mondiale, les enfants de the Mysterious Benedict Society doivent élaborer un plan pour le combattre.Hale joue à la fois l'excentrique Mr. Benedict et son frère jumeau, le diabolique Dr. Curtain. Kristen Schaal MaameYaa Boafo et Gia Sandhu complètent le casting.

Source : TV Line