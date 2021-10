Better Things prendra fin avec sa saison 5

News Séries

Toutes les bonnes choses ont une fin... Better Things, la comédie de FX, prendra fin avec sa saison à venir.

Adlon a expliqué dans un communiqué qu'elle serait toujours reconnaissante à FX, qui lui a permis de raconter des histoires de la manière dont elle voit le monde, et de la façon dont elle veut que le monde soit vu.Better Things met en scène Adlon (qui écrit, réalise et produit la série) dans le rôle de la mère célibataire Sam Fox, qui s'occupe de sa carrière d'actrice à Los Angeles, et de ses trois filles: Max ( Mikey Madison ), Frankie ( Hannah Alligood ) et Duke ( Olivia Edward ). Celia Imrie joue quant à elle la mère de Sam, Phil.La série a débuté en 2016 avec un très bon accueil critique, avec un Peabody Award en 2017 et deux nominations aux Emmys pour meilleure actrice dans une comédie en 2017 et 2018 pour Adlon.Better Things a été renouvelée pour une saison 5, qui est en cours de tournage. Aucune date de diffusion n'a été annoncée pour le moment.Si le synopsis est on ne peut plus classique, Adlon a réussi à faire de Better Things une série qui n'a rien d'ordinaire, avec des personnages forts et nuancés, et des situations du quotidien redues poétiques par une réalisation en apparence simple, mais très bien exécutée. La série va beaucoup nous manquer!

