Lost in Space: une date et un teaser pour la troisième et dernière saison

Seriesaddict.fr le 11/10/2021 à 12h08 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2021 - Netflix

Netflix a enfin dévoilé la date de diffusion de la dernière saison de sa série Lost in Space (2018) et a aussi dévoilé un premier teaser.

La troisième et dernière saison du drame familial/série de science-fiction de 8 épisodes sera diffusée dès le mercredi 1er décembre.





Les enjeux seront plus élevés que jamais dans cette dernière saison, et l'instinct de survie des Robinsons va être mis à rude épreuve. Après un an piégés sur une planète mystérieuse Judy, Penny, Will et le Robot doivent mener les 97 jeunes colons dans une évacuation extrêmement compliquée, mais pas avant que des secrets qui changeront à jamais leurs vies soient découverts.Pendant ce temps John et Maureen, avec Don à leurs côtés, doivent combattre des chances très faibles pour être réunis avec leurs enfants. Les Robinsons, en plus d'être perdus, sont séparés de leurs êtres aimés, alors qu'ils font face à la plus grande menace alien à laquelle ils aient du faire face.

Source : TV Line