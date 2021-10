La Casa De Papel: Un teaser pour les derniers épisodes

News Séries

14/10/2021 par Amelie Brillet

2021 - Netflix

Après un début sanglant dans la première partie de la saison 5, La Casa De Papel monte la barre dans le premier teaser de la dernière partie de la série.

La seconde partie de la saison 5 sera diffusée dès le vendredi 3 décembre, et marquera la fin de La Casa De Papel.





Mais avant que l'action ne prenne fin, le Professeur devra se sortir de sa stupeur pour trouver un plan et sauver le reste de son équipe.Dans le teaser, on peut entendre le professeur nous explique qu'il a perdu des personnes qui lui étaient très chères, et qu'il ne laissera personne d'autre tomber à cause de ce casse.