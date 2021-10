Tales of the Walking Dead: AMC commande un spin-off anthologique qui sera diffusé cet été

News Séries

AMC a commandé un autre spin-off de The Walking Dead.

Tales of the Walking Dead, anthologie faite d'épisodes indépendants se concentreront sur de nouveaux personnages, ou sur des personnages que nous connaissons déjà. La série sera diffusée à l'été 2022.



La saison 1 de 6 épisodes devrait entrer en production peu de temps après la nouvelle année, avec Channing Powell aux commandes, dans le rôle de showrunner (il est déjà auteur/producteur pour The Walking Dead et Fear The Walking Dead).



La série, plus que les autres de la franchise, puise dans de nouvelles voix, de nouvelles perspectives et de nouvelles idées; donnant vie à des histoires qui n'ont jamais été racontées auparavant.



Bien sur, ce qui est le plus à même de stimuler l'intérêt des téléspectateurs à ce stade du projet, c'est la possibilité de revoir des personnages du passé de The Walking Dead, que ce soit pour raconter leur passé avant la série, ou révéler certains aspects de leur vie post-apocalyptique, que l'on ne connait pas encore.