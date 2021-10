Doctor Who: un teaser pour la saison 13

News Séries

2021 - BBC America

Jodie Whittaker entre dans sa dernière saison de Doctor Who (2005); et elle ne va pas avoir droit à des adieux paisibles.

La saison 13 de la série culte de science-fiction débutera le dimanche 31 octobre sur BBC America; et la saison a un nouveau sous-titre: Doctor Who: Flux. On découvre pourquoi dans un tout petit nouveau teaser, où on voit le doctor passer un appel de détresse; "écoutez attentivement. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Le Flux arrive."





Le Flux apporte avec lui une parade de méchants connus de la série dont les Sontarans et les Weeping Angels, aux côtés de créatures connues sous le nom de The Ravages, et des ennemis qui viennent de l'autre côté de l'univers, prévient le docteur. Elle ajoute qu'il s'agit du combat d'une vie, qu'il arrive, et qu'il faut être prêt.La nouvelle saison sera la dernière de Whittaker dans le rôle du 13ème docteur: elle et le showrunner Chris Chibnall ont décidé de quitter la série à l'issue de la saison 13, et d'u trio de films, qui seront diffusés l'année prochaine. L'ancien showrunner Russell T Davies reviendra pour diriger la série en 2023, juste à temps pour marquer le soixantième anniversaire de la série. On ne sait toujours pas qui jouera le 14ème docteur.BBC a aussi dévoilé un nouveau visuel pour la saison 13 de Doctor Who: