The Expanse: Une date et un teaser pour la saison 6

19/10/2021

Amazon Prime Video a annoncé la date de diffusion de la sixième et dernière saison de The Expanse.

Le drame de science-fiction débutera sa toute dernière saison de six épisodes le vendredi 10 décembre. Le service de streaming a aussi dévoilé un trailer:





Au début de la saison, qui aura lieu 10 mois après la diffusion de la fin de la saison 5 en février dernier, le système solaire sera en guerre alors que Marco Inaros (Keon Alexander) et sa flotte libre lancent d'autres attaques d'astéroïdes dévastatrices sur la Terre et sur Mars. Alors que les tensions de la guerre et le deuil partagé menacent de déchirer l'équipe du Rocinante, Chrisjen Avasarala prend une décision courageuse et envoie le vétéran de la Marine martienne, Bobbie Draper, dans une mission secrète qui pourrait faire évoluer le conflit. Pendant ce temps, Drummer et ce qui reste de sa famille fuient après avoir trahi Marco. Et sur une planète distante au delà des Rings, un nouveau pouvoir commence à s'élever.En plus de Shohreh Aghdashloo (Chrisjen), Frankie Adams (Bobbie) et Cara Gee (Drummer), d'autres membres du casting seront de retour: Steven Strait (Jim Holden), Dominique Tipper (Naomi Nagata), Wes Chatham (Amos Burton), Nadine Nicole (Clarissa Mao) et Jasai Chase Owens (Filip Inaros).

