The Walking Dead: Une date pour la deuxième partie de la saison 11

AMC a annoncé une date pour la suite de la saison d'adieux de The Walking Dead.

La onzième et dernière saison de la série post-apocalyptique contient un total de 24 épisodes, diffusés en plusieurs parties. La première partie de 8 épisodes vient de se conclure, et on sait déjà que les 8 prochains épisodes seront diffusés à partir du dimanche 20 février.



The Walking Dead a aussi dévoilé un nouveau trailer pour la seconde partie de son long au revoir:





On peut y voir une joyeuse réunion de Daryl et Judith, mais aussi l'introduction de Pamela Milton ( Laila Robins ), le gouverneur de la méga communauté du Commonwealth.Dans les prochains épisodes, beaucoup de nos héros devront se battre contre la menace imminente dressée par les Reaper, alors que d'autres devront se battre contre le chaos torrentiel causé par Mère Nature à Alexandria.