Y: The Last Man annulée après seulement une saison

24/10/2021

L'histoire de Yorick Brown restera sans fin, du moins pour le moment: Y: The Last Man a été annulée par FX on Hulu après seulement une saison.

C'est Eliza Clark, productrice de la série, qui a annoncé la nouvelle sur Twitter. Elle espère toutefois que la série ne s'arrêtera pas là, et qu'elle trouvera une nouvelle chaîne.





Adaptée du comic du même nom de Brian K. Vaughan, Y: The Last Man racontait ce qui s'était passé après un événement cataclysmique, qui avait décimé tous les hommes cisgenre sauf un, Yorrick Brown ( Ben Schnetzer ), et son singe domestique. La série suivait les survivants de ce nouveau monde essayant de se faire à leur nouvelle existence, dans l'espoir de restaurer ce qui avait été perdu, et de construire quelque chose de meilleur.Le casting était complété par Amber Tamblyn Ashley Romans et Marin Ireland Le reste de la saison continuera à être diffusée, et prendra fin le 1er novembre.