Mythic Quest renouvelée pour deux saisons supplémentaires

Mythic Quest monte d'un niveau.

Apple TV+ a renouvelé sa série acclamée par les critiques pour deux saisons supplémentaires. Le co-créateur et star de la série, Rob McElhenney, a annoncé la nouvelle dans une vidéo, incluant un facetime avec les guests de la saison 2, Anthony Hopkins et Jason Sudeikis.





Créée par McElhenney et ses collègues d'It’s Always Sunny in Philadelphia Charlie Day et Megan Ganz , Mythic Quest suit l'équipe derrière le plus gros multi-joueurs de tous les temps. En plus de McElhenney, le casting inclut F. Murray Abraham Ashly Burch , Jessie Ennis et David Hornsby La bonne nouvelle concernant les saisons 3 et 4 intervient presque 4 mois après le season finale de la saison 2.

