Inventing Anna: des photos pour la nouvelle série de Shonda Rhimes

News Séries

Seriesaddict.fr le 27/10/2021 à 11h38 par Amelie Brillet | Divers | 0

2021 - Netflix

Netflix a dévoilé une série de photos d'Inventing Anna, sa nouvelle mini-série créée par Shonda Rhimes.

Il s'agit de la première série qu'elle a créé dans le cadre de son contrat à 9 chiffres avec le géant du streaming.



Inspirée de l'article du New York Magazine, "How Anna Delvey Tricked New York’s Party People" (Comment Anna Delvey a piégé les les fêtards de New York", Inventing Anna se centre sur la journaliste (Anna Chlumsky, Veep) qui a enquêté sur sur le cas d'Anna Delvey (Julia Garner, Ozark), héritière allemande célèbre sur Instagram qui a "volé les cœurs , et l'argent, de la scène sociale de New York". Mais est-elle la plus grande arnaqueuse, ou simplement le nouveau portrait du rêve américain ? Anna et la reporter forment un lien de haine/amour, alors qu'Anna attend son procès et que la journaliste se bat contre le temps pour répondre à la plus grande question à New-York: qui est Anna Delvey ?



Le casting est complété par Katie Lowes (Scandal), Jeff Perry (Scandal), Laverne Cox (Orange Is the New Black), Arian Moayed (Succession), Terry Kinney (Billions), Anders Holm (Workaholics), Anna Deveare Smith (For the People) et Alexis Floyd (The Bold Type).





Source : TV Line