Succession renouvelée pour une saison 4

La lutte de pouvoir de la famille Roy n'est pas prête de prendre fin: HBO a renouvelé sa série Succession pour une quatrième saison.

Moins de deux semaines après le début de la saison 3, HBO a choisi de renouveler sa confiance en sa série Succession, en la renouvelant déjà pour une saison 4.





La série se centre sur la famille fictionnelle Roy, qui dirige le conglomérat multimédia international Waystar Royco. Brian Cox joue le patriarche Logan Roy, Jeremy Strong son fils Kendall, Kieran Culkin son fils Roman et Sarah Snook sa fille Shiv. Matthew Macfadyen J. Smith-Cameron et Alan Ruck complètent le casting.Succession a débuté en juin 2018 et a gagné l'Emmy du meilleur drame en 2020, pour sa seconde saison. Elle est revenue plus tôt ce mois-ci après plus de deux ans hors de nos écrans. La saison 3 de 9 épisodes est actuellement diffusée le dimanche, jusqu'en décembre.

