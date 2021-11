Happy Valley renouvelée pour une dernière saison

News Séries

Seriesaddict.fr le 04/11/2021

Plus de cinq ans et demie après la fin de la diffusion de sa saison 2, Happy Valley a été renouvelée pour une troisième et dernière saison.

Le drame anglais créé par Sally Wainwright et mené par Sarah Lancashire dans le rôle du sergent de police Catherine Carowood se conclura avec une troisième saison de six épisodes, qui seront tournés début 2022.



James Norton et Siobhan Finneran seront aussi de retour pour la dernière saison, dans les rôles de Tommy Lee Royce et Clare, la sœur de Catherine.



La BBC a annoncé que dans la saison 3 de Happy Valley, Catherine découvrira le cors d'une victime de meurtre dans un réservoir vidé, déclenchant une série d'événements qui la ramènera tout droit vers Royce.

