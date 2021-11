Atlanta: trailer surprise pour la saison 3

News Séries

Seriesaddict.fr le 03/11/2021 à 19h01 par Amelie Brillet | Divers | 0

2021 - FX

Les premières images de la saison 3 d'Atlanta sont disponibles!

Donald Glover, le créateur et acteur principal d'Atlanta, a dévoilé un trailer surprise pour la saison 3 de la série très (très) attendue. La saison 2 a pris fin il y a presque trois ans et demi, le 5 mai 2018.





Pour avois accès à la vidéo, Donald Glover avaitpartagé un lien sur Twitter vers le site Gilga.com. Il fallait ensuite cliquer sur un autre lien, pour arriver à la vidéo; une minute de plans étranges, qui se terminent par l'apparition de Alfred “Paper Boi” Miles (Brian Tyree Henry).La vidéo précise aussi que le retour d'Atlanta se fera en 2022, mais ça on le savait déjà.En tout cas, Donald Glover a lancé le ton de la promo qui sera faite pour la saison 3, et probablement aussi le ton de la saison 3. On peut s'attendre à de l'inattendu, et à se poser pas mal de questions.D'ailleurs, la vidéo postée et les tweets qui l'entouraient ont tous été effacés.Comme annoncé précédemment, la saison 3 d'Atlanta devrait être diffusée dans la première moitié de 2022, et comportera 10 épisodes. La série a déjà été renouvelée pour une saison 4.

Source : TV Line