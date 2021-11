Black-ish, Abbott Elementary... ABC programme sa mi-saison

News Séries

ABC a dévoilé sa programmation de mi-saison.

On y verra le lancement de la nouvelle comédie Abbott Elementary, le début de la fin pour Black-ish, ou encore la mini-série Women of the Movement.



Découvrez le planning de mi-saison de ABC:



MARDI 7 DECEMBRE

- Abbott Elementary (nouvelle série)



Synopsis: Les enseignants dévoués d'une école publique de Philadelphie, qui essaient d'aider leurs étudiants à réussir dans la vie, et le principal qui refuse le changement.





