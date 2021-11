Servant: Une date et un teaser pour la saison 3

News Séries

Seriesaddict.fr le 08/11/2021 à 20h37 par Amelie Brillet | Agenda | 1

2021 - Apple TV+

Apple TV+ a dévoilé une date et un teaser pour la saison 3 de sa série Servant.

Le passé peut être gênant, et il revient avec un esprit de vengeance dans la saison 3 de 10 épisodes de Servant, qui débutera le vendredi 21 janvier prochain. Le service de streaming a aussi dévoilé un trailer pour la nouvelle saison:





La saison reprendra trois mois après la mort de tante Joséphine et les événements du finale de la saison 2. Dans le trailer, on peut voir que Leanne ( Nell Tiger Free ) est au top de la paranoïa. Malgré les espoirs de normalité de la famille, avec le retour de leur bébé Jericho, on voit qu'ils ne sont pas encore sortis d'affaire. Loin de là.Le casting est complété par Lauren Ambrose Toby Kebbell et Rupert Grint qui reprennent tous leurs rôles. Ils sont rejoints par Sunita Mani

Source : TV Line